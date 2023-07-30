حالة الطقس في ليبيا (اليوم الأحد 30 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، درجات الحرارة مرتفعة على شمال غرب وجنوب ليبيا، بينما تسجل تراجعا غدا على غالبية مناطق الشمال الغربي، مع ارتفاع في الرطوبة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب على المناطق الساحلية، مع ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على الساحل من رأس اجدير إلى طرابلس.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة على الساحل، بينما تكون جنوبية غربية إلى غربية على الدواخل، وتتحول في المساء إلى شمالية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 43 و48 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، مع ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 30 و35 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتحول غدا إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتنشط مساءً على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 43 و48 درجة مئوية.