النهر الصناعي ينفي وفاة أحد عامليه خلال إصلاحات خط أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

نفى جهاز النهر الصناعي، اليوم الأحد، صحة ما ورد في إحدى صفحات التواصل الاجتماعي الليبية عن سقوط أحد مستخدمي النهر، مما أدى إلى وفاته، بينما تتواصل عمليات الإصلاحات في المحطة «41» بخط أجدابيا لمتضرر.

وأكد الجهاز، في بيان، أن الأعمال تسير بشكل ممتاز وفق قواعد ومعايير السلامة المهنية، حسب صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إصلاح خط أجدابيا المتضرر ينتهي 15 أغسطس

الخميس، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن الإصلاحات الجارية لخط أجدابيا المتضرر ستنتهي 15 أغسطس المقبل، مؤكداً تجهيز خطة متكاملة لأعمال صيانة الخط.

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«النهر الصناعي»: إصلاح خط أجدابيا المتضرر ينتهي يوم 15 أغسطس

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بينما عقدت لجنة إعادة التأهيل بالجهاز اجتماعها السابع (الطارئ الثاني). وقال الجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع خصص لمناقشة آخر تطورات أعمال الإصلاحات الجارية لخط أجدابيا المتضرر.

ونقل الجهاز تأكيد المهندس سامي الجهاني «وصول كل الأنابيب، وتمهيد الأرضية لوضعها، والعمل على تقليل زمن الإصلاحات، بالإضافة إلى تجهيز خطة عمل متكاملة بدأت 20 يوليو، لتنتهي أعمال إصلاح الخط المتضرر في أجدابيا 15 أغسطس».