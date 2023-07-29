بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. كلوديا غازيني تتحدث عن «مزايا» الخطوة وتتساءل حول الموقف الدولي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الخبيرة في مجموعة الأزمات، كلوديا غازيني، اليوم السبت، إن الأزمة السياسية في ليبيا اتخذت «منعطفا جديدا» باعتماد مجلس النواب خارطة طريق تمهد الطريق لتشكيل حكومة موحدة مفترضة الشهر المقبل.

واعتبرت غازيني في تغريدة عبر حسابها على موقع «إكس» (تويتر سابقًا) أن إنهاء الحكومتين المتوازيتين في ليبيا له «مزاياه»، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستواجه معارضة من «الفصائل المتحالفة مع» حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

فضلا عن أن الأمم المتحدة والعواصم الغربية لم تدعم قرار مجلس النواب بالخصوص، ما دفع الخبيرة إلى التساؤل حول إلى أي مدى ستتمتع الحكومة الجديدة إذا جرى تشكيلها بالفعل باعتراف دولي.

جدل حول اعتماد «النواب» خارطة الطريق

والثلاثاء الماضي، وافق مجلس النواب على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة «6+6»، المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات في خطوة قوبلت بتحذير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من «أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية».

وقالت البعثة، في بيانه، إنها علمت بموافقة مجلس النواب على «خارطة طريق، وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة»، محذرة من «عواقب وخيمة على ليبيا جراء أي مبادرات أحادية الجانب، لمعالجة الانسداد السياسي». لكن وزارة الخارجية المصرية شددت في بيان، على أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها «دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف».

بعد اعتماد «النواب» خارطة الطريق.. البعثة تحذر من «عواقب وخيمة» للمبادرات «أحادية الجانب»

بليحق: بيان البعثة الأممية تضمن «معلومات غير صحيحة»

مصر تدعم الحل الليبي - الليبي.. وتدعو إلى عدم «تجاوز» دور المؤسسات

في حين قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «تضمن معلومات غير صحيحة»، نافيا ما ورد بالبيان «حول اعتماد مجلس النواب خارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات، والادعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة».

وأعرب بليحق، في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، عن الاستغراب من «وصف ما قام به مجلس النواب بالإجراءات أحادية الجانب»، معتبرا أن ذلك «غير صحيح». وتابع: «من المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين، وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قِبل مجلس النواب».

وأكد بليحق أن ما أقره مجلس النواب في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو «اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت اليوم إلى مجلس الدولة، ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة».

خمس دول غربية تدعم موقف باتيلي بشأن مخرجات «6+6»

إلى ذلك، أعلنت خمس دول غربية دعمها الجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، في إشراك جميع الأطراف في معالجة النقاط المختلف عليها بقوانين لجنة «6+6»، لجعلها قابلة للتنفيذ.

وشددت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، على ضرورة معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، لجعلها قابلة للتنفيذ.

وأكد البيان دعم تأمين الاتفاق السياسي الشامل والضروري على طريق الانتخابات من خلال مساحة متكافئة لجميع المرشحين، لافتا إلى أن «المناقشات حول خارطة الطريق يجب أن تكون جزءا من المفاوضات السياسية الأوسع التي تيسرها الأمم المتحدة».