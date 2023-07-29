تواصل أعمال المرحلة الخامسة لمشروع طريق عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الأشغال العامة، اليوم السبت، استمرار أعمال المرحلة الخامسة «2» لمشروع توسعة وإعادة رصف طريق عين زارة وادي الربيع الذي يمتد من مسجد «أم المؤمنين» إلى سنتر الكحيلي.

وشملت الأعمال تركيب خطوط الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار بعد البدء بإزالة أعمدة الكهرباء، علما بأن هذه المرحلة ستكون بعرض 12 مترا لكل اتجاه أسوة بالمراحل السابقة، وفق بيان صادر عن الشركة.

الدبيبة يفتتح المرحلة الخامسة من مشروع طريق عين زارة - وادي الربيع

استمرار أعمال توسعة طريق عين زارة - وادي الربيع

افتتاح المرحلة الرابعة من مشروع طريق «عين زارة - وادي الربيع»



وتنفذ المشروع شركة الأشغال العامة وشركة أشغال تونس، ويدخل ضمن مشاريع خطة «عودة الحياة» التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في أغسطس 2021.

وفي مايو الماضي، أعلن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تنفيذ 1345 مشروعا ضمن «عودة الحياة»، تضمنت إنشاء وصيانة الطرق، وإطلاق مشروع الطريق الساحلي السريع الذي يمتد من امساعد إلى رأس اجدير.

من تواصل أعمال المرحلة الخامسة لمشروع طريق عين زارة، 29 يوليو 2023. (شركة الأشغال العامة)

من تواصل أعمال المرحلة الخامسة لمشروع طريق عين زارة، 29 يوليو 2023. (شركة الأشغال العامة)

من تواصل أعمال المرحلة الخامسة لمشروع طريق عين زارة، 29 يوليو 2023. (شركة الأشغال العامة)

من تواصل أعمال المرحلة الخامسة لمشروع طريق عين زارة، 29 يوليو 2023. (شركة الأشغال العامة)