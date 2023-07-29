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ورشة في سرت حول سحب عينات من الجسم عبر الأشعة فوق الصوتية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي السبت 29 يوليو 2023, 08:13 مساء
ورشة في سرت حول سحب عينات من الجسم عبر الأشعة فوق الصوتية
من فعاليات الورشة في سرت، 29 يوليو 2023. (مركز سرت لعلاج الأورام)
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اختتمت بمركز سرت لعلاج الأورام، اليوم السبت، ورشة عمل حول سحب عينات من الجسم بواسطة الأشعة فوق الصوتية، أدارها الاستشاري الزائر نزار الشارف شلاكة.

وشارك في الورشة أكثر من 15 طبيبًا اختصاصيا وعامًا بقسمي الأشعة والجراحة بمركز سرت وخارجه، واستمرت فعالياتها على مدى يومين، وفق ما أفاد المدير العام لمركز سرت، الدكتور خليفة محمد عبدالفتاح، «بوابة الوسط».وقال عبدالفتاح إن فعاليات الورشة تضمنت الجانبين العملي والنظري بهدف رفع كفاءة الأطباء العاملين.

وشهدت الورشة إجراء تدخل باستخدام الأشعة التلفزيونية لحالة قادمة من مدينة سبها لإزالة خُراج فوق الكلى اليمنى نتيجة لإصابة غير مباشرة، إضافة إلى فحص وسحب 11 عينة منها أربع من الغدة الدرقية واثنتين من الغدة الليمفاوية وواحدة من الثدي ومثلها من الغدة النكافية، فضلا عن فحص حالتين بالقسم.

من فعاليات الورشة في سرت، 29 يوليو 2023. (مركز سرت لعلاج الأورام)
من فعاليات الورشة في سرت، 29 يوليو 2023. (مركز سرت لعلاج الأورام)
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