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إحالة 56 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 06:31 مساء
إحالة 56 متهما إلى النيابة في طرابلس خلال أسبوع
سيارات شرطة تابعة لمديرية أمن طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت).
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أحال مكتب البحث الجنائي في طرابلس 56 متهما إلى النيابات ومراكز الشرطة والجهات الأخرى خلال الأسبوع الذي يبدأ من 20 إلى 26 يوليو الجاري.

جاء ذلك في إحصائية حديثة نشرتها مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وحسب الإحصائية، فقد توزع المتهمون بواقع 14 متهما في غوط الشعال، و10 في الحي الصناعي، وستة في السواني، وأربعة في الفرناج، وثلاثة في الأوسط وأنجيلة وجهاز الشرطة القضائية.

فضلا عن متهمين في الهضبة، ومثلهما في المدينة، وواحد في كل من سوق الجمعة وباب بن غشير وطريق المطار وأبوسليم وبراك الشاطئ وقصر بن غشير ونيابة مكافحة الفساد ونيابة المرور ومركز شرطة الجيل.

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