أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 29 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

استقرت أسعار صرف أغلب العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، مقارنة بالأسعار المسجلة أول من أمس الخميس.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم ارتفاعا طفيفا إلى 5.15 دينار مقارنة بـ5.14 دينار الخميس، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك».