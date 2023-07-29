أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الموازية (السبت 29 يوليو 2023)

استقرت أسعار صرف أغلب العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم السبت، مقارنة بالأسعار المسجلة أول من أمس الخميس.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم ارتفاعا طفيفا إلى 5.15 دينار مقارنة بـ5.14 دينار الخميس، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك».
متوسط سعر اليورو مقابل الدينار الليبي
أما متوسط سعر صرف اليورو فقد سجل 5.66 دينار، والجنيه الإسترليني 6.50 دينار، وهو السعر المسجل أمس الأربعاء. واحتفظ سعر الدينار التونسي بمستوى 1.64 دينار المسجل أمس، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي استقرت عند 0.24 دينار.
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