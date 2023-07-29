نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم السبت (29 يوليو 2023)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة الليلة على ساحل خليج بمبا، وستصل سرعتها إلى 25 عقدة.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة غدا.
• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية إلى قليلة السحب هذه الليلة.
• الرياح شمالية غربية إلى بحري، وتكون شمالية شرقية على ساحل رأس لانوف، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، وتصل إلى مترين على ساحل طبرق.
• البحر قليل الاضطراب على أقصى الساحل، وخفيف الموج على باقي الساحل.
• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
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