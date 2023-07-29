نشرة الصيد البحري على الساحل الليبي اليوم السبت (29 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، من هبوب رياح شمالية غربية نشطة الليلة على ساحل خليج بمبا، وستصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة غدا.

• الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وسرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.