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شاهد.. آخر تطورات العمل في إصلاح خط مياه النهر الصناعي بأجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 29 يوليو 2023, 10:24 صباحا
شاهد.. آخر تطورات العمل في إصلاح خط مياه النهر الصناعي بأجدابيا
من إصلاحات المحطة «41» في خط أجدابيا المتضرر، 28 يوليو 2023. (النهر الصناعي)
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بث جهاز النهر الصناعي تسجيلا مصورا لأعمال اليوم السابع من الإصلاحات للمحطة «41» في خط أجدابيا المتضرر. 

وقال أحد العاملين:، وفق التسجيل المصور، «العمل بالإصلاحات يمضي أفضل من المخطط له». وأشار إلى نجاح المراحل السابقة، وهي «الحفر، وتفريغ الأنبوب المتضرر من المياه، وتكسيره، وتنظيف المكان، وتسوية الأرض، لوضع الأنابيب».

ونوه إلى أن المرحلة الحالية هي «تنزيل الأنابيب للخندق حتى اليوم السبت»، متابعا: «سيجري تركيب أنابيب الأربعة ولحامها، وهي أطول مرحلة، إذ تتراوح ما بين 5 - 6 أيام».

إصلاح خط أجدابيا المتضرر ينتهي 15 أغسطس
يوم الخميس، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن الإصلاحات الجارية لخط أجدابيا المتضرر ستنتهي 15 أغسطس القادم، مؤكداً تجهيز خطة متكاملة لأعمال صيانة الخط.

وعقدت لجنة إعادة التأهيل بالجهاز اجتماعها السابع (الطارئ الثاني) اليوم. وقال الجهاز، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع خصص لمناقشة آخر تطورات أعمال الإصلاحات الجارية لخط أجدابيا المتضرر. 

بالصور.. استمرار إصلاحات خط النهر الصناعي المتضرر رغم الحرارة والغبار 
«النهر الصناعي»: إصلاح خط أجدابيا المتضرر ينتهي يوم 15 أغسطس
النهر الصناعي يعلن قرب وصول المياه إلى 4 مدن

ونقل الجهاز تأكيد المهندس سامي الجهاني «وصول كل الأنابيب، وتمهيد الأرضية لوضعها، والعمل على تقليل زمن الإصلاحات، بالإضافة إلى تجهيز خطة عمل متكاملة بدأت 20 يوليو، لتنتهي أعمال إصلاح الخط المتضرر في أجدابيا 15 أغسطس».

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