«الأرصاد»: طقس ساخن اليوم على مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقسا ساخنا اليوم على مناطق الشمال الغربي.

كما توقع المركز في بيان الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت، وخلال اليومين القادمين، أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية.

راس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و42 درجة مئوية، على المناطق الساحلية، وما بين 41 و45 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين 30 و34 درجة مئوية

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية تصل إلى 47 درجة مئوية على غدامس.