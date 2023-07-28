بوتين لـ«المنفي»: ندعم الاستقرار في ليبيا للإسراع في إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرصه على دعم الاستقرار في ليبيا للاسراع في إجراء الانتخابات، وذلك خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، على هامش قمة روسيا – أفريقيا في بطرسبورغ التي اختتمت أعمالها مساء الجمعة.

وأشاد رئيس الاتحاد الروسي بكلمة المنفي، والقضايا التي تطرق لها، مؤكداً حرصه على إصلاح مجلس الأمن وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين والمشاريع المتوقفة عبر لجنة مشتركة بين البلدين، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي. وأكد المنفي أهمية القمة والشراكة الروسية الإفريقية في خلق الاستقرار بالقارة والأمن الغذائي العالمي، متطلعاً لإنشاء لجنة مشتركة بين البلدين. كما أشار إلى أن المجلس الرئاسي يملك رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار ويعمل على تنفيذها بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة عبدالله باثيلي، مما يتطلب دعم مجلس الأمن لاستمرار جهود المصالحة الوطنية بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي.

بوتين يؤكد أهمية تحقيق وحدة وطنية حقيقية في ليبيا

وفي وقت سابق، أكد بوتين أهمية تحقيق وحدة وطنية حقيقية في ليبيا، حتى لا تتحول إلى ساحة مواجهة بين الدول الأخرى الثالثة، وفقما نقل موقع «روسيا اليوم» الإخباري عن كلمة بوتين في الجلسة العامة لقمة روسيا – أفريقيا في بطرسبورغ.واعتبر الرئيس الورسي أنه «من المهم جدا تحقيق وحدة وطنية حقيقية، لمنع تحول الأراضي الليبية إلى منطقة مواجهة بين الدول الثالثة». وأشار بوتين إلى أن بلاده تتفهم كل الصعوبات التي تواجه هذه العملية وستبذل كل ما في وسعها لتعزيز «هذا الاتجاه الإيجابي للتفاعل والتعاون بين جميع القوى في ليبيا».

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المنفي يطالب روسيا بضمان خروج القوات الأجنبية

من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمام القمة الأفريقية - الروسية إن المجلس «يطمح أن تضمن القيادة الروسية والقادة الأفارقة والأطراف الأخرى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، دون قيد أو شرط، وفي أسرع وقت ممكن.

المنفي وبوتين في لقاء على هامش قمة روسيا – أفريقيا في بطرسبورغ التي اختتمت أعمالها مساء الجمعة، 28 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)

المنفي وبوتين في لقاء على هامش قمة روسيا – أفريقيا في بطرسبورغ التي اختتمت أعمالها مساء الجمعة، 28 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)

المنفي وبوتين في لقاء على هامش قمة روسيا – أفريقيا في بطرسبورغ التي اختتمت أعمالها مساء الجمعة، 28 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)