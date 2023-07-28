بالصور.. استمرار إصلاحات خط النهر الصناعي المتضرر رغم الحرارة والغبار

القاهرة - بوابة الوسط

رصدت صور نشرها جهاز النهر الصناعي، اليوم الجمعة، آخر أعمال الإصلاحات الجارية لخط أجدابيا المتضرر، إذ واصلت شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء، ولليوم الثالث على التوالي وبمتابعة مباشرة من فريق الإصلاحات بالجهاز أعمال اللحام للجزء الأول من الأنبوب المستهدف.

أشار الجهاز في بيان إكمال أعمال إنزال الجزء الثاني من الأنبوب، بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة والغبار الكثيف.

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إصلاح خط أجدابيا المتضرر ينتهي يوم 15 أغسطس

ويوم الخميس، أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أن الإصلاحات الجارية لخط أجدابيا المتضرر ستنتهي يوم 15 أغسطس القادم، مؤكداً تجهيز خطة متكاملة لأعمال صيانة الخط.

وعقدت لجنة إعادة التأهيل بالجهاز اجتماعها السابع «الطارئ الثاني» أمس الذي خصص لمناقشة آخر التطورات في أعمال الإصلاحات الجارية لخط أجدابيا المتضرر. ونقل الجهاز تأكيد المهندس سامي الجهاني «وصول كافة الأنابيب وتمهيد الأرضية لوضعها والعمل على تقليل زمن الإصلاحات بالإضافة إلى تجهيز خطة عمل متكاملة بدأت يوم 20 يوليو وستنتهي الأعمال يوم 15 أغسطس» لإصلاح الخط المتضرر في أجدابيا.

من أعمال الإصلاحات الجارية لخط أجدابيا المتضرر، 29 يوليو 2023. (النهر الصناعي)

من أعمال الإصلاحات الجارية لخط أجدابيا المتضرر، 29 يوليو 2023. (النهر الصناعي)

من أعمال الإصلاحات الجارية لخط أجدابيا المتضرر، 29 يوليو 2023. (النهر الصناعي)