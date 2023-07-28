ضبط مروج مخدرات في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، ضبط أحد مروجي المخدرات في مدينة طبرق.

مخدر الحشيش

وأوضح الجهاز في بيان، ضبط المتهم (م ي ب) وهو على متن سيارة نوع «هونداي سوناتا»، من خلال التعاون المشترك بين فروع ومكاتب الجهاز وبالتنسيق بين فرع طبرق ومكتب الاستدلال المنطقة الشرقية.

العثور على 50 كيلو غرامًا من الحشيش قرب الحدود «الليبية- التونسية»

مسؤول بـ«الداخلية»: اتجاه عصابي لزراعة المخدرات وتصنيعها في ليبيا وضبط مزرعة على مساحة 100 هكتار في سرت

معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في ليبيا

ونوه البيان إلى أن المتهم كان بحوزته 40 كيلو جرام من مادة يشتبه في كونها من مخدر الحشيش، وقد اتخذت الإجراءات القانونية وأحيل إلى النيابة.

المتهم بترويج المخدرات بعد ضبطه في طبرق، 28 يوليو 2023. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)

جانب من المخدرات المضبوطة في طبرق، 28 يوليو 2023. (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)