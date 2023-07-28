بوتين يؤكد أهمية تحقيق وحدة وطنية حقيقية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أهمية تحقيق وحدة وطنية حقيقية في ليبيا، حتى لا تتحول إلى ساحة مواجهة بين الدول الأخرى الثالثة، وفقما نقل موقع «روسيا اليوم» الإخباري عن كلمة بوتين في الجلسة العامة لقمة روسيا – أفريقيا في بطرسبورغ.

واعتبر الرئيس الورسي أنه «من المهم جدا تحقيق وحدة وطنية حقيقية، لمنع تحول الأراضي الليبية إلى منطقة مواجهة بين الدول الثالثة». وأشار بوتين إلى أن بلاده تتفهم كل الصعوبات التي تواجه هذه العملية وستبذل كل ما في وسعها لتعزيز «هذا الاتجاه الإيجابي للتفاعل والتعاون بين جميع القوى في ليبيا».

المنفي يطالب روسيا بضمان خروج القوات الأجنبية

من جهته، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمام القمة الأفريقية - الروسية إن المجلس «يطمح أن تضمن القيادة الروسية والقادة الأفارقة والأطراف الأخرى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، دون قيد أو شرط، وفي أسرع وقت ممكن.

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وأضاف المنفي، إن أحد أهم الأولويات «تثبيت وقف إطلاق النار، بالتعاون مع اللجنة العسكرية (55) وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وإزالة كل المظاهر التي كانت تحدّ من حركة وتنقل الليبيين في جميع ربوع بلادهم، والاستمرار في توحيد المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، ومباشرة العمل على تأسيس قوة مشتركة بين كافة مكونات القوات المسلحة».

يشار إلى أن القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني «روسيا - أفريقيا» تنعقد في يومي 27 و 28 يوليو في بطرسبورغ.