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مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور المؤسسات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 28 يوليو 2023, 03:56 مساء
مصر تدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وعدم تجاوز دور المؤسسات الليبية
مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة (الإنترنت)
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أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها «دون أي املاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف»، مشيرا إلى دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي/الليبي.

وجاء تعليق وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم، ‏‎«في إطار متابعة تطورات الإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك»، وفق البيان.

دعوة لجميع الأطراف الدولية
وأضاف الناطق أن مصر تؤكد على الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة، وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.

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‏‎ودعا جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي «لا بديل عنها»، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، و«عدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفادياً لتعقيد الموقف، وحرصاً على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق».

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