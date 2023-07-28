«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب.. وارتفاع الموج لا يتجاوز 1.75 متر

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، اليوم الجمعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين 0.50 و1.75 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية شرقية الي جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.

- البحر خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.