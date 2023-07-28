«الأرصاد»: البحر قليل الاضطراب.. وارتفاع الموج لا يتجاوز 1.75 متر

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، اليوم الجمعة، بينما يتراوح ارتفاع الموج بين 0.50 و1.75 متر.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية شرقية الي جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية إلى بحرية، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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