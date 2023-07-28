كيف أسهمت أصول رئيس النيجر المخلوع في مشروع المصالحة الليبي؟

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

وسط ترقب دول الجوار المباشر للنيجر تطورات الأوضاع الأمنية بهذا البلد الملاصق للجنوب الليبي، بدأت الصورة تؤشر على نهاية حكم الرئيس محمد بازوم المنحدر من قبيلة «أولاد سليمان» العربية، بعدما أعلنت القيادة العامة لأركان الجيوش بنيامي الوقوف في صف قادة الانقلاب.

وحسم جيش النيجر موقفه من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد بازوم المحتجز على يد أفراد من كتيبة الحرس الرئاسي، أعلنوا مساء الأربعاء الإطاحة به، وتعطيل العمل بالدستور، وإغلاق حدود البلاد، وفرض حظر تجول. وقال الجيش، في بيان، إن قياداته عقدت اجتماعا، وقررت إثره إسقاط حكم محمد بازوم. وتُجمع مصادر نيجرية على وقوف قائد الحرس الرئاسي، الجنرال عمر تشياني، وراء الانقلاب، والذي من المتوقع أن يصبح الحاكم الجديد للنيجر التي تعيش خامس انقلاب عسكري منذ استقلالها عن فرنسا العام 1960.

مخاوف من تدفق مزيد المهاجرين إلى ليبيا

وفي انتظار ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من تطورات في العاصمة نيامي، خصوصا أن العلم الروسي كان حاضرا خلال خروج متظاهرين مؤيدين للانقلاب العسكري إلى الشوارع، وتخريب مقر الحزب الحاكم، فإن المخاوف تتزايد من انفلات الأمن على الحدود الطويلة، خاصة مع ليبيا، الأمر الذي يهدد بتدفق مزيد من المهاجرين والسلاح والإرهابيين، حيث سيسعى هؤلاء للاستفادة من تلك الاضطرابات لمصلحتهم.

ويبلغ طول الحدود بين ليبيا والنيجر 342 كيلو مترا. وعقب اضطرابات العام 2011 في ليبيا، قفزت عمليات تهريب الأسلحة في منطقة الساحل إلى مستويات قياسية، والتي كانت تصل إلى مالي عبر تشاد والنيجر. أما أغاديس، المدينة الحدودية، فتحولت إلى باب خلفي لتسلل آلاف المهاجرين سنويا إلى الأراضي الليبية.

وقد رفعت النيجر وليبيا سقف طموحاتهما الاقتصادية بإنعاش المبادلات التجارية وإقامة مشروعات مشتركة، كان آخرها قبل أيام بقرارهما مع تشاد اتخاذ خطوات عملية، لدراسة مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدان الثلاثة المتجاورة. لكن هشاشة الوضع الأمني والسياسي ستحد من مبادرات مماثلة خلال الأشهر المقبلة، ريثما تتضح طبيعة النظام الحاكم.

أصول بازوم تسهم في حلحلة ملفات بطرابلس

أسهمت أصول بازوم الليبية منذ انتخابه في أبريل 2021 في حلحلة ملفات داخلية بطرابلس.

ولد محمد بازوم العام 1960 في منطقة ديفا (جنوب شرق البلاد)، وهو من قبائل «أولاد سليمان» العربية، الموجودة في ليبيا، ولكنها تشكل أقلية في النيجر. وفي مقابلة مع جريدة بوركينابية في العام 2019، أشار بازوم إلى أن جده الأكبر وصل النيجر «في أربعينيات القرن التاسع عشر».

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وكادت أصوله أن تقصيه من الحكم، حيث ساد تشكيك خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام 2021 التي فاز بها، لكن المحكمة الدستورية، وهي أعلى قضائية في النيجر، رفضت طلبا لشطب ترشيحه لهذا السبب. وامتد التشكيك خارج الحدود، حين اتهمه رئيس الوزراء المالي الموقت عبدالله مايغا، العام الماضي من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه ليس «نيجري»، في إشارة إلى أصوله الليبية.

دور بازوم في المصالحة الليبية

أسهمت وساطة رئيس دولة النيجر، إلى جانب رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو نغيسو الذي يرأس اللجنة الأفريقية الرفيعة المستوى لليبيا، فبراير الماضي، في قضية إطلاق الوزير الأسبق رئيس جهاز الأمن الداخلي في نظام معمر القذافي، عبدالله منصور، الذي أطلق بعد تسع سنوات من سجنه.

ومباشرة بعد إطلاقه، توجه عبدالله منصور إلى النيجر، بناء على طلب الأسرة، حيث شكرت قبيلة «أولاد سليمان»، في بيان وقتها، بازوم ودينيس ساسو نغيسو، إذ ينتمي رئيس النيجر وعبدالله منصور إلى القبيلة نفسها المتمركزة في جنوب ليبيا، وأيضا في النيجر وتشاد، وهذه القبيلة هي التي طلبت من بازوم التدخل لدى طرابلس.

وأقام عبدالله منصور في النيجر من 2011 إلى 2014 عقب سقوط معمر القذافي، قبل تسليمه إلى الحكومة الليبية السابقة، برئاسة علي زيدان. وبعدها أيضا كشف بازوم عن مساعي نظيره الكونغولي، لإطلاق ثلاث شخصيات رئيسية أخرى في ليبيا محتجزين في السجن.

وأعتبر أن هذه «الخطوة الكبيرة» ستتخذ في سياق المصالحة الوطنية. وبالنسبة لرئيس النيجر «لا يمكن أن يأتي حل المشكلة الليبية إلا من أفريقيا، وليس من أي مكان آخر».

مواقف ليبية ضد الانقلاب في النيجر

في سياق ردود الفعل على الانقلاب، فإن المجلس الرئاسي الذي يقود مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا قال، في بيان له، إنه «يتابع بقلق ما تتعرض له الشرعية في جمهورية النيجر بحصار الرئيس المنتخب محمد بازوم». وأشار إلى أن بازوم «يتعرض لعملية عسكرية غادرة خارج القانون والشرعية من قِبل إحدى الوحدات العسكرية، بهدف إحداث تغيير غير دستوري في السلطة الشرعية القائمة».

ودعا رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «الوحدات العسكرية إلى للعودة لثكناتهم، وكذلك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى اتخاذ كل ما من شأنه تأمين سلامة الرئيس محمد بازوم وأسرته ورئيس وأعضاء الحكومة».

بدوره، عبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، عن «قلقه» من الأحداث في النيجر، لافتا إلى أن التحركات العسكرية هناك تشكّل «مصدر قلق» للدول المجاورة. ودعا الدبيبة عبر «تويتر» إلى «وضع حد فوري لهذه التحركات العسكرية التي تقوض أمن المنطقة واستقرارها، وتشكل مصدر قلق لجميع البلدان المجاورة والمجتمع الدولي ككل».

وأضاف الدبيبة أن ليبيا تؤكد تمسكها بـ«مبادئ الاتحاد الأفريقي الرافضة التغييرات غير الدستورية للحكومات»، داعيا إلى «عودة الاستقرار واستعادة وحدة المؤسسات الديمقراطية النيجرية».