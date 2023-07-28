«الأرصاد»: ارتفاع الحرارة تدريجيا على مناطق الشمال الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، بداية من اليوم الجمعة، على مناطق الشمال الغربي، خاصة مناطق الدواخل.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شرقية فجنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 39 و42 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة ملحوظة غدا ويوم الأحد علي غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية، معتدلة السرعة، وتنشط أحيانا على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 30 و35 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و44 درجة مئوية، وتسجل علي غدامس 47 درجة مئوية.