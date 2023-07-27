خمس دول غربية تعلن دعمها جهود باتيلي بشأن النقاط الخلافية بمخرجات «6+6»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت خمس دول غربية دعمها للجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي، في لإشراك جميع الأطراف في معالجة النقاط المختلف عليها بقوانين لجنة «6+6» لجعلها قابلة للتنفيذ.

وشددت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، في بيان مشترك، على ضرورة معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي لجعلها قابلة للتنفيذ.

وأكد البيان دعم تأمين الاتفاق السياسي الشامل الضروري على طريق الانتخابات، من خلال مساحة متكافئة لجميع المرشحين، لافتا إلى أن «المناقشات حول خارطة الطريق يجب أن تكون جزءًا من المفاوضات السياسية الأوسع التي تيسرها الأمم المتحدة».

مجموعة «3+2» تدعو لمشاركة جميع الأطراف بشكل بناء مع باتيلي

ودعت سفارات الدول الخمسة، وهم أعضاء مجموعة «3+2»، الأعضاء الدائمون بمجلس الأمن، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا، إلى ضرورة أن «ينصب تركيز قادة ليبيا على العمل للاستجابة لمطالب الليبيين المستمرة بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن»، مؤكدين أيضًا ضرورة مشاركة جميع الأطراف بشكل بناء مع باتيلي من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة لتلبية هذا الطلب.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من «أي إجراءات أحادية الجانب أو محاولة لتقويض تطلعات الليبيين إلى إجراء انتخابات وطنية»، وذلك بعد إعلان مجلس النواب موافقته على خارطة الطريق المنبثقة عن لجنة «6+6»، المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد قوانين الانتخابات.

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وقالت البعثة، في بيان، إنها علمت بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق، وإعلانه فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، محذرة من «عواقب وخيمة على ليبيا جراء أي مبادرات أحادية الجانب، لمعالجة الانسداد السياسي».

وأشارت البعثة إلى مواصلة عبدالله باتيلي لقاءاته مع جميع المؤسسات والأطراف الليبية الرئيسية من أجل «الاتفاق على خارطة طريق، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد على أساس دستوري وقانوني من خلال الحوار والحلول الوسط، والمشاركة البناءة بطريقة شفافة وشاملة للجميع، وذلك بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على إدارة البلاد عموماً، وتمثيل الشعب الليبي بأكمله، من جملة أمور أخرى».