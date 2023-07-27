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الدبيبة وبن قدارة يبحثان خطة زيادة إنتاج النفط لمليوني برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 09:56 مساء
الدبيبة وبن قدارة يبحثان خطة زيادة إنتاج النفط لمليوني برميل يوميا
جانب من لقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الخميس 27 يوليو 2023 (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، الخطة التطويرية المعتمدة للمؤسسة.

وتستهدف الخطة زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل من النفط الخام يوميًا، والتعاون مع الشركات العالمية لزيادة الاستكشاف لرفع إنتاج الغاز ومشتقاته، بحسب بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن بن قدارة نقل للدبيبة الإجراءات التنفيذية المتخذة من المؤسسة والشركات التابعة لها، مبينًا أن المجلس الأعلى لشؤون الطاقة اعتمد خطتين للمؤسسة، تتمثل في الخطة التشغيلية والتي تهدف إلى المحافظة على الإنتاج وإجراءات الصيانات اللازمة، وخلق بيئة مهنية مناسبة تساهم في نجاح الخطة التطويرية.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع دعم كل الجهود الوطنية لاستقرار مؤسسة النفط، واعتماد كافة برامجها ومشروعاتها.

- المجلس الأعلى لشؤون الطاقة يعتمد خطة مؤسسة النفط 2023 - 2027
-  26 برنامجا و82 استراتيجية ضمن خطة مؤسسة النفط لزيادة الإنتاج

وفي 26 مارس الماضي، اعتمد أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الطاقة خلال اجتماع المجلس العادي الثالث، خطة المؤسسة الوطنية للنفط للفترة 2023 - 2027، مؤكدين دعمهم للمؤسسة وتوحيد الجهود لانطلاق مشروع الطاقة البديلة، وحلحلة أي صعوبات تقف أمام انطلاقها، وفق ما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وفي 15 مايو الماضي، قالت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن 26 برنامجا و82 مبادرة استراتيجية تدخل ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها لرفع القدرة الإنتاجية وزيادة كفاءة العاملين وتقليل حرق الغاز والاستفادة من الطاقات المتجددة وتطوير الحقول والبنية التحتية للقطاع، حيث من المقرر تنفيذ تلك البرامج والاستراتيجيات في إطار زمني محدد، وتشمل جميع مستويات الأنشطة النفطية.

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