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شاهد في «اقتصاد بلس»: منع العمالة الوافدة من دخول ليبيا إلا بتأشيرة عمل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 09:19 مساء
شاهد في «اقتصاد بلس»: منع العمالة الوافدة من دخول ليبيا إلا بتأشيرة عمل
برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، الخميس 27 يوليو 2023
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سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الخميس، الضوء على تشديد وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة على شركات الطيران العاملة بعدم سماحها للمسافرين القاصدين ليبيا لغرض العمل إلا بعد التأكد من حصولهم على تأشيرة دخول لغرض العمل من وزارة العمل والتأهيل.

وطالبت الوزارة خلال اجتماع مع مندوبي شركات الطيران العاملة في ليبيا، بالتنسيق مع وزارة الموصلات، ومصلحة الطيران المدني بشأن دخول العمالة الأجنبية بحسب الإجراءات القانونية.

- الدبيبة يلزم الجهات العامة بتخصيص 5% من الوظائف لذوي الإعاقة

ولفت البرنامج أيضًا إلى تعميم رئيس مجلس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، على جميع الجهات العامة، بتطبيق قانون رقم 5 لسنة 1987، الذي ينص على تشغيل كل من اكتمل تدريبه في تخصصه من ذوي الإعاقة، في الجهات العامة، وتخصيص نسبة لهم لا تقل عن 5% من موظفي كل جهة.

وفي ملف آخر، طرح البرنامج سؤالا تفاعليا مفاده: هل نجحت حكومة الوحدة الوطنية في مبادرة إسكان الشباب؟ التي أطلقها الدبيبة في 20 فبراير الماضي، خلال الاحتفال الرسمي لمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، وتختص بتوزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضا لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع أراضٍ على شباب في مختلف أنحاء ليبيا.

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