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استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الخميس 27 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 06:53 مساء
استقرار أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الخميس 27 يوليو 2023)
سعر صرف الدولار في السوق يسجل 5.14 دينار اليوم الخميس 27 يوليو 2023
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شهدت أسعار صرف أغلب العملات الأجنبية استقرارًا مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الخميس، مقارنة بالأسعار المسجلة أمس.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.14 دينار مقارنة بـ5.15 دينار أمس الأربعاء، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك».

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أما متوسط سعر صرف اليورو فقد سجل 5.66 دينار، والجنيه الإسترليني 6.50 دينار، وهو السعر المسجل أمس الأربعاء.

واحتفظ سعر الدينار التونسي بمستوى 1.64 دينار المسجل أمس، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي استقرت عند 0.24 دينار.

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