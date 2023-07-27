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حماد يوجه بإحالة مخصصات البلديات لوزارة الحكم المحلي للبدء في صرفها

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 05:12 مساء
حماد يوجه بإحالة مخصصات البلديات لوزارة الحكم المحلي للبدء في صرفها
زيارة أسامة حماد إلى مقر وزارة الحكم المحلي الجديد في بنغازي، الخميس 27 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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أصدر رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب أسامة حماد، «تعليماته بإحالة مخصصات البلديات إلى وزارة الحكم المحلي للبدء بصرفها»، مشددا على ضرورة تواصل الوزارة وتقديم خدماتها لكل البلديات دون استثناء وتلبية نواقصها، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال زيارة حماد إلى المقر الجديد لوزارة الحكم المحلي في مدينة بنغازي للاطلاع على سير العمل في الوزارة بعد افتتاح المقر، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى هناك، وزير الحكم المحلي سامي الضاوي، ووكيل عام الوزارة أبوبكر امصادف، ووزير الموارد المائية محمد دومة، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري، وأعضاء مجلس النواب يوسف العقوري ومحمد الأفيرس.

توطين العمل الحكومي داخل المدن والمناطق
وعقد حماد اجتماعا مع المسؤولين بمقر الوزارة، أثنى خلاله على «مجهودات وزير الحكم المحلي في توطين عمل الوزارة بكافة إدارتها في مقرها الجديد وتخصيص مقر خاص لرئاسة جهاز الحرس البلدي بهدف تسهيل التواصل مع كافة الجهات وتواصل المواطنين مع الوزارة».

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وأكد حماد، على ضرورة «اتجاه كافة الوزرات إلى توطين العمل الحكومي داخل المدن والمناطق لتقديم الخدمات للمواطنين»، مهنئا البلديات التي نجحت في انتخاب مجالسها البلدية، مؤكدا كذلك «على ضرورة احترام أحكام القضاء في باقي البلديات التي صدرت بها أحكام قضائية» في إشارة إلى الأحكام التي أبطلت الانتخابات البلدية في أجدابيا والبيضاء.

اختصاصات وزارة الحكم المحلي
وأوضح وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي، لرئيس الحكومة، أهمية واختصاصات الوزارة والبلديات والأجهزة التابعة لها وتواصل الوزارة مع كافة البلديات البالغ عددها 43 بلدية في المنطقة الشرقية، و23 بلدية في المنطقة الجنوبية، و62 بلدية في المنطقة الغربية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الإصحاح البيئي، وشركات الخدمات العامة.

كما أكد وكيل وزارة الحكم المحلي أبوبكر مصادف، على توجه الوزارة لتنسيق اجتماع دوري مع كافة البلديات للاستماع إلى العراقيل والمشاكل التي تواجههم في تقديم خدماتهم للمواطنين.

زيارة أسامة حماد إلى مقر وزارة الحكم المحلي الجديد في بنغازي، الخميس 27 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
زيارة أسامة حماد إلى مقر وزارة الحكم المحلي الجديد في بنغازي، الخميس 27 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
زيارة أسامة حماد إلى مقر وزارة الحكم المحلي الجديد في بنغازي، الخميس 27 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
زيارة أسامة حماد إلى مقر وزارة الحكم المحلي الجديد في بنغازي، الخميس 27 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
زيارة أسامة حماد إلى مقر وزارة الحكم المحلي الجديد في بنغازي، الخميس 27 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
زيارة أسامة حماد إلى مقر وزارة الحكم المحلي الجديد في بنغازي، الخميس 27 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
زيارة أسامة حماد إلى مقر وزارة الحكم المحلي الجديد في بنغازي، الخميس 27 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
زيارة أسامة حماد إلى مقر وزارة الحكم المحلي الجديد في بنغازي، الخميس 27 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
زيارة أسامة حماد إلى مقر وزارة الحكم المحلي الجديد في بنغازي، الخميس 27 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
زيارة أسامة حماد إلى مقر وزارة الحكم المحلي الجديد في بنغازي، الخميس 27 يوليو 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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