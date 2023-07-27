«النهر الصناعي»: إصلاح خط أجدابيا المتضرر ينتهي يوم 15 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الخميس، أن الإصلاحات الجارية لخط أجدابيا المتضرر ستنتهي يوم 15 أغسطس القادم، مؤكدا تجهيز خطة متكاملة لأعمال صيانة الخط.

وعقدت لجنة إعادة التأهيل بالجهاز اجتماعها السابع «الطارئ الثاني» اليوم، وقال الجهاز عبر صفحته على «فيسبوك» إنه خصص لمناقشة آخر التطورات في أعمال الإصلاحات الجارية لخط أجدابيا المتضرر.

خطة متكاملة لإصلاح الخط المتضرر في أجدابيا

ونقل الجهاز تأكيد المهندس سامي الجهاني «وصول كافة الأنابيب وتمهيد الأرضية لوضعها والعمل على تقليل زمن الإصلاحات بالإضافة إلى تجهيز خطة عمل متكاملة بدأت يوم 20 يوليو وستنتهي الأعمال يوم 15 أغسطس» لإصلاح الخط المتضرر في أجدابيا.

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وأضاف الجهاز أن لجنة إعادة التأهيل ناقشت خلال الاجتماع، التقرير المقدم من الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة والجودة بخصوص أعمال الكشف الداخلي للأنابيب، كما استعرضت عدد الانقطاعات المسجلة خلال الفترة الممتدة ما بين 26 يونيو إلى 20 يوليو الجاري.

وأكدت لجنة إعادة التأهيل بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أن «الأعمال تسير بشكل جيد ووفقاً للخطة الموضوعة»، منوهة إلى أنها في حالة انعقاد مستمر خلال فترة الإصلاحات.

الاجتماع الثاني الطارئ للجنة إعادة التأهيل بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الخميس 27 يوليو 2023. (جهاز النهر الصناعي)

الاجتماع الثاني الطارئ للجنة إعادة التأهيل بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الخميس 27 يوليو 2023. (جهاز النهر الصناعي)

الاجتماع الثاني الطارئ للجنة إعادة التأهيل بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الخميس 27 يوليو 2023. (جهاز النهر الصناعي)

الاجتماع الثاني الطارئ للجنة إعادة التأهيل بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الخميس 27 يوليو 2023. (جهاز النهر الصناعي)