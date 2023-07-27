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حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 03:20 مساء
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
شعار وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، أن يوم 3 سبتمبر المقبل، سيكون موعداً لبدء العام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية (الأساسي والثانوي والديني) للعام الدراسي 2023 - 2024، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأصدر وزير التربية والتعليم موسى المقريف القرار رقم (1046) لسنة 2023 بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2023 - 2024، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

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ووفق الجداول المرفقة بقرار الوزير، سيبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم يوم 3 سبتمبر المقبل، وينتهي يوم 21 ديسمبر 2023، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024. وستكون عطلة نصف العام الدراسي خلال الفترة من 7 إلى 18 يناير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 21 يناير حتى 2 مايو. وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو. وامتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024. ويختتم النشاط المدرسي على مستوى ليبيا يوم 16 يوليو. وتكون عطلة المعلمين خلال شهر أغسطس 2024.

ويبدأ الاكتتاب العام للعام الدراسي 2024 - 2025 خلال شهر أغسطس، وتبدأ السنة الدراسية في العام الدراسي بعد القادم في الأول من سبتمبر 2024.

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