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«الأعلى للقضاء» يدين «اقتحام» مقره.. ويشيد بموقف «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 02:26 مساء
«الأعلى للقضاء» يدين «اقتحام» مقره.. ويشيد بموقف «النواب»
مقر المجلس الأعلى للقضاء في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

دان المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، بـ«شدة» اقتحام مقره بصورة «وحشية»، مشيدًا في ذات الوقت بـ«قوة» موقف مجلس النواب، معتبرا أنه «اضطلع بمهامه وتحمل مسؤولياته في ظروف بالغة التعقيد وأعاد الأمور لنصابها».

وثمن المجلس في بيان، «الحكمة الكبيرة» التي تعامل بها مجلس النواب مع الحدث، ومحافظته على «مصلحة الوطن ووحدة قضائه والنأي به عن المناكفات والأجندة السياسية الضيقة».

كمان دان البيان ما وصفه بـ«الهجمات الإعلامية الشرسة» التي استهدفت شرعية المجلس الأعلى للقضاء، وشدد على استمرار في أداء رسالته والمهام المناطة به.

وفي بيان منفصل، أشاد المجلس بوقوف أعضاء الهيئات القضائية «صفا واحد كالبنيان المرصوص» في مواجه ما وصفه بـ«عواصف النيل من وحدة واستقلال القضاء الليبي»، وشدد على أنه «لن يخذلهم».
 
ماذا حدث في مقر المجلس الأعلى للقضاء؟
وأكد مصدر قضائي، أمس الأربعاء، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الشرطة القضائية نفذت حكمًا صادرًا عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن إلغاء تكليف المستشار مفتاح القوي برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، الذي أعيد إلى هيكلته السابقة.

وقال المصدر إن «ما جرى هو تنفيذ حكم قضائي صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية، وقد جرى التنفيذ بناء على أوامر الشرطة القضائية، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون رقم (11) لسنة 2022 بشأن تعديل نظام القضاء وهو أن يكون رئيس المحكمة العليا هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء».

وأتي ذلك في خضم جدل قانوني وسياسي حول قانون تعديل نظام القضاء رقم «11» لسنة 2022 الذي أصدره مجلس النوب، وأعلن تعديله خلال جلسة، أمس الأربعاء، عقب الحكم بعدم دستورية هيكلة المجلس الأعلى للقضاء.

مجلس النواب يستنكر «الاعتداء» على مقر «الأعلى للقضاء»
إلى ذلك أعرب مجلس النواب عن إدانته واستنكاره بـ«أشد العبارات حادثة الاعتداء» على مقر المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة طرابلس، مشيرًا إلى «اقتحامه بقوة السلاح من قبل مجموعة مسلحة».

وأكد مجلس النواب في بيان، على احترامه لوحدة واستقلالية القضاء، مستغربًا «القيام بهذا العمل المشين في هذا التوقيت بالذات الذي تتجه فيه البلاد إلى تحقيق توافق حول إجراء الانتخابات وإنهاء الانقسام وإخراج البلاد من أزمتها».

كما عبر المجلس «عن أسفه لمثل هذه الأعمال التي تُعرِّض المؤسسة القضائية التي يعول عليها في بناء الدولة للانقسام والتشظي»، لافتًا إلى أن البلاد «في أمس الحاجة لوحدة المؤسسة القضائية في ظل ما تعانيه بقية مؤسسات الدولة من حالة الانقسام الأمر الذي يزيد من المخاطر والتهديدات التي تمس بوحدة البلاد من خلال مثل هذه الأعمال المنافية للقانون».

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