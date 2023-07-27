فصل الكهرباء عن 3 مناطق في طرابلس (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، فصل التيار عن ثلاث مناطق في العاصمة طرابلس لمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات؛ وذلك لإجراء صيانة طارئة لمعالجة تسرب زيت في محول القدرة رقم «1» بمحطة الهضبة في سيدي حسين.

وقالت الشركة، في بيان مقتضب، إن فصل التيار يأتي حفاظا على استقرار الشبكة الكهربائية، واستدامة توفير الخدمة للمواطن، موضحة أنه سيشمل مناطق مشروع الهضبة وصلاح الدين وأجزاء من الخلة.

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ولم يحدد البيان موعد فصل التيار بالتحديد، مكتفيا بالقول إنه سيحدث «بعد قليل»، ولمدة تتراوح بين ساعتين وثلاث ساعات.

تسببت موجة الحر التي تشهدها ليبيا أخيرا في فصل التيار الكهربائي عن عديد المناطق الليبية جراء حدوث أعطال في المحولات والكابلات.