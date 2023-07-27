«الأرصاد»: الرؤية جيدة.. والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب مع رؤية جيدة، اليوم الأربعاء، على طول الساحل الليبي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية جنوبية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتكون بحرية، وتتحول إلى شمالية جنوبية مساء اليوم على بقية الساحل، وتتراوح سرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية، وتتحول إلى بحرية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، وتكون شمالية غربية على ساحل درنة وطبرق، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
-الرؤية جيدة.
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