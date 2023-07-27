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«الأرصاد»: الرؤية جيدة.. والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 يوليو 2023, 11:10 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية جيدة.. والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب مع رؤية جيدة، اليوم الأربعاء، على طول الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية جنوبية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتكون بحرية، وتتحول إلى شمالية جنوبية مساء اليوم على بقية الساحل، وتتراوح سرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية، وتتحول إلى بحرية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات، وتكون شمالية غربية على ساحل درنة وطبرق، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
-الرؤية جيدة.

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