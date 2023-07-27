«الأرصاد»: الرؤية جيدة.. والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب مع رؤية جيدة، اليوم الأربعاء، على طول الساحل الليبي.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية جنوبية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتكون بحرية، وتتحول إلى شمالية جنوبية مساء اليوم على بقية الساحل، وتتراوح سرعتها بين 5 عقد و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.