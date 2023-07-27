حالة الطقس المتوقعه في ليبيا (الخميس 27 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، حدوث اعتدال نسبي في درجات الحرارة على أغلب مناطق الشمال خاصة المناطق الساحلية مع رطوبة عالية نسبيا بينما تبقى الحرارة مرتفعة على باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول بداية من مساء غد إلى شرقية فجنوبية شرقية.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة على الدواخل، وتسجل زيادة تدريجية بداية من غد خاصة على مناطق الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 30 و35 درجة مئوية.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و46 درجة مئوية.