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واشنطن: المصالحة «جد ضرورية» لتمكين ليبيا من الوصول إلى إمكاناتها العظيمة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 يوليو 2023, 06:40 مساء
واشنطن: المصالحة «جد ضرورية» لتمكين ليبيا من الوصول إلى إمكاناتها العظيمة
المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبرت الولايات المتحدة أن عملية المصالحة الوطنية «جد ضرورية» وذلك لتمكينها من الوصول إلى «إمكاناتها العظيمة»، مشيدة بالليبيين الذين شاركوا في أول اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقد في الكونغو الخميس الماضي.

جاء الموقف الأميركي على لسان المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بحسب تغريدة نشرته السفارة الأميركي عبر حسابها على «تويتر»، مساء اليوم الأربعاء.

تمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار والازدهار
وقال نورلاند: «تقر الولايات المتحدة أن عملية مصالحة فعالة هي عنصر حيوي لتمكين ليبيا من تحقيق الاستقرار والازدهار الذي يستحقه الليبيون». مشيداً «في هذا الإطار بالليبيين الذين عملوا مع الاتحاد الأفريقي وقيادة جمهورية الكونغو لعقد أول اجتماع تحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الليبية يوم 20 يوليو في برازافيل».

وأضاف نورلاند «نأمل أن يمهد اللقاء الطريق لمؤتمر وطني ناجح في المستقبل يسمح لكل الليبيين بمختلف مشاربهم ومناطقهم بمناقشة وحل المسائل المهمة والصعبة التي هي جد ضرورية لتمكين ليبيا من الوصول إلى إمكاناتها العظيمة وتعزيز الاستقرار في المنطقة بشكل أوسع».

انطلاق اللجنة التحضيرية للمصالحة الليبية في الكونغو
واستضافت الكونغو برازافيل يومي الخميس والجمعة، أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الليبية، بمشاركة رئيس الكونغو، رئيس اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا دنيس ساسو نغيسو، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، وعضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وممثلين عن مختلف الأطراف الليبية والجامعة العربية والدول المعنية بالأزمة الليبية.

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ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي، في كلمته خلال الاجتماع، أطراف الصراع الليبي، إلى إزالة كل العوائق الداخلية والخارجية التي تعيق العودة إلى تحقيق السلم الحقيقي، وقال إن المصالحة التي «تطمحون إليها هي لقاء القلب والعقل».

واعتبر وزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو، أن «الكرة في ملعب الليبيين»، إذ رأى في «الترحيب الحار الذي يتلقاه في كل مرة دليلاً على الثقة التي جرى منحها لرئيس الدولة الكونغولية نيابة عن الاتحاد الأفريقي»، وذلك بعد استقباله في عدة مناسبات من قبل القادة الليبيين.

تفاؤل بشأن المصالحة الليبية
بدوره، أعرب عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي عن امتنانه لدور رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، قائلاً إنه «حان الوقت للتخلي عن أخطاء الماضي والأمر متروك لجميع الليبيين لإنقاذ البلاد». ومن هذا المنطلق قال إنه متفائل لرؤية هذا الاجتماع التحضيري الذي شاركت فيه جميع الأطراف الليبية ينتهي باعتماد جدول زمني للمضي قدمًا لعقد مؤتمر المصالحة.

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