«تاس»: المنفي يشارك في القمة «الروسية - الأفريقية» ويلتقي بوتين بسان بطرسبرغ

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر في طرابلس لوكالة «تاس» الروسية، إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يعتزم حضور القمة «الروسية - الأفريقية» في سان بطرسبرغ التي تنطلق فعالياتها غدًا الخميس. فيما أكد مصدر في الكرملين عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين والمنفي.

وأوضح مساعد السياسة الخارجية في الكرملين، يوري أوشاكوف، اليوم الأربعاء للصحفيين بأنه من المتوقع أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعات منفصلة مع كل زعيم أفريقي يحضر القمة «الروسية - الأفريقية» المقبلة في سان بطرسبرغ.

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وقال أوشاكوف «ستكون هناك اجتماعات ثنائية عديدة. يخطط رئيسنا للقاء كل من القادة الأفارقة». وكشف مشاركة 17 رئيس دولة أفريقية في القمة الروسية- الأفريقية. موضحًا أن بوتين من المقرر أن يلتقي بقادة ليبيا ومصر وموزمبيق وبوروندي وزيمبابوي وأوغندا وإريتريا وجمهورية أفريقيا الوسطى والكاميرون والسنغال وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو ومالي والكونغو.

فعاليات قمة «روسيا - أفريقيا»

وأوضح أوشاكوف أن هذه الاجتماعات الثنائية ستُعقد في سان بطرسبرغ على مدار أربعة أيام في الفترة من 26 إلى 29 يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تعقد القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي- الأفريقي الثاني في سان بطرسبرغ التي أقيمت فعالياتها لأول مرة في سوتشي في أكتوبر 2019 تحت شعار السلام.