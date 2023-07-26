مصدر قضائي لـ«بوابة الوسط»: الشرطة القضائية نفذت حكم المحكمة العليا بشأن المجلس الأعلى للقضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مصدر قضائي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الشرطة القضائية نفذت، اليوم الأربعاء، الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن إلغاء تكليف المستشار مفتاح القوي برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، الذي أعيد إلى هيكلته السابقة بموجب الحكم الصادر عن أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وقال المصدر إن «ما جرى اليوم هو تنفيذ حكم قضائي صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية، وقد جرى التنفيذ بناء على أوامر الشرطة القضائية، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون رقم (11) لسنة 2022 بشأن تعديل نظام القضاء وهو أن يكون رئيس المحكمة العليا هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء».

وصول رئيس المحكمة العليا إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء

جاء تصريح المصدر القضائي، ردًا على ما أثير بشأن توجه رئيس المحكمة العليا المستشار عبدالله بورزيزة رفقة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حليمة عبدالرحمن البوسيفي، إلى مقر المجلس الأعلى للقضاء رفقة قوة مسلحة.

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وألغت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قبل يومين تكليف المستشار مفتاح القوي برئاسة المجلس الأعلى للقضاء، بعدما قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم (11) لسنة 2022 بشأن تعديل نظام القضاء، التي تنص على إسناد رئاسة المجلس إلى رئيس إدارة التفتيش القضائي التي يشغلها القوي.

إلغاء تكليف رئيس المجلس الأعلى للقضاء

وبموجب الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، ألغيت هيكلة المجلس الأعلى للقضاء، لتعود إلى ما قبل صدور القانون رقم (11) لسنة 2022، ليبقى رئيس المحكمة العليا رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء.

لكن المجلس الأعلى للقضاء برئاسة القوي، أعلن فور صدور الحكم بعدم دستورية التشكيل الحالي للمجلس، رفضه لحكم الدائرة الدستورية وقرر عدم التعامل مع الجهات القضائية كون الحكم صدر عن «جهة غير مختصة»، مطالبًا مجلس النواب بإصدار قانون يقضي بإنشاء محكمة للفصل في تنازع الاختصاصات.