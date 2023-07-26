وليد اللافي يؤكد لقادة مؤسسات إعلامية أهمية «إيجاد حلول بديلة» لصرف المرتبات

القاهرة - بوابة الوسط

عقد وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة وليد اللافي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع قادة مؤسسات إعلامية حكومية، وذلك لمناقشة أهم الإشكالات المالية التي تواجه مؤسسات الإعلام الوطني، لافتًا إلى «أهمية إيجاد حلول بديلة» لصرف مرتبات العاملين.

وأكد اللافي، في الاجتماع الذي عُقِد بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس، «أهمية إيجاد حلول بديلة في ظل تأخر مخصصات الباب الثاني» في إشارة إلى تأخر المرتبات الخاصة بموظفي تلك الهيئات، موجهًا «بضرورة عقد اجتماعات مباشرة مع وزارة التخطيط لمناقشة هذه الخطة التنموية لكل مؤسسة»، وفق ما نشرته منصة «حكومتنا».

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وشدد اللافي، على أهمية أن تستمر مشاريع التدريب والتطوير في كل المؤسسات الإعلامية طوال العام «وفقًا للرؤية الاستراتيجية للتدريب، وتجديد مرافقها وتطويرها، للقيام بدورها بأفضل صورة ممكنة، في ظل الاهتمام الواسع الذي يوليه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بقطاع الإعلام والاتصال الحكومي».

حضر الاجتماع، رئيس الهيئة العامة للصحافة عبدالرزاق الداهش، ومدير قناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني، ومدير الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي جلال عثمان، ومدير إدارة الإعلام والاتصال الحكومي أحمد الفيتوري، ومدير التحرير بإدارة الإعلام والاتصال الحكومي علا الشويهدي، ومسؤول التخطيط والمتابعة بمكتب وزير الدولة أحمد الغول.