شاهد في «اقتصاد بلس».. خبير يحذر من انعكاسات زيادة السيولة النقدية خارج المصارف

القاهرة - بوابة الوسط

حذر خبير اقتصادي ليبي من الانعكاسات السلبية لزيادة العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي على الاقتصاد الليبي، معتبرًا أن هناك 3 أسباب رئيسية تقف وراء هذه الظاهرة.

وقال الخبير المالي د. سعيد رشوان، في مداخلة تليفزيوية مع برنامج «اقتصاد بلس» الذي تبثه قناه الوسط (Wtv)، إن مشكلة المقاصة وصعوبة حركة الأموال في المصارف بين غرب البلاد وشرقها في مقدمة الأسباب الرئيسية لظاهرة زيادة العملة المتداولة خارج المصارف.

وحسب آخر بيانات صادرة عن المصرف المركزي، ارتفعت قيمة العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 34 مليار دينار.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الانقسام السياسي والأوضاع الأمنية يدفعان المواطنين إلى الاحتفاظ بالسيولة النقدية في البيوت بدلا من المصارف، مشيرًا إلى أن هذه المسألة بدأت تتراجع أخيرًا، خصوصًا في المنطقة الشرقية.

غياب السرية عن الحسابات المصرفية

وساق رشوان سببا آخر لارتفاع معدلات السيولة خارج المصارف، ألا وهو غياب السرية الكافية لحسابات الزبائن في المصارف، مما يجعل أرصدتهم مكشوفة للغير، ويفتح شهية البعض على جرائم الخطف والحرابة بقصد الحصول على فدية.

ورأى الخبير الاقتصادي الليبي أن عدم وجود أموال في المصارف يعرقل دورها في كل العمليات المصرفية المطلوبة مثل الإقراض، الذي يساعد المواطنين ويُسهم في البنية الأساسية للدولة، وكذلك تمويل نفقات الدولة فيما يعرف بـ«الدين الداخلي».

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