«الصحة» تبحث الاستفادة من الخبرات الدولية في مكافحة الأمراض المنقولة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سعدالدين عبدالوكيل، اليوم الأربعاء، مع ممثلة غرفة التجارة الليبية- الأميركية، ديبي هيرست، وممثل عن شركة «أوركين» العالمية المتخصصة في مكافحة الآفات وحماية الصحة العامة، تنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الدولية في إنجاح البرامج الوطنية لمكافحة الأمراض المنقولة بالنواقل.

وتطرق الاجتماع إلى سبل التعاون المشترك لتعزيز الخدمات الوقائية، من أجل توفير بيئة صحية خالية من أي معوقات مرضية أو مؤشرات على تدهور البيئة، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة.

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وخلُص المجتمعون إلى التأكيد على تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة المشتركة مع وزارة الصحة وهي وزارات الحكم المحلي، والزراعة والثروة الحيوانية، والبيئة فيما يتعلق بمكافحة الأمراض المنقولة بالنواقل، لإطلاق برامج وخطط وطنية مستدامة، بما يعزز الوقاية من الأمراض المنقولة بالنواقل بدلًا من انتشارها.