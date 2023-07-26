«الأرصاد»: البحر هادئ على ساحل سرت...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على الساحل من رأس اجدير إلى سرت، وهادئا على ساحل سرت.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح بحرية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وشمالية غربية على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.75 متر، ويصل إلى 2.00 متر، غدا، على الساحل من الخمس إلى مصراتة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون هادئا اليوم علي ساحل سرت.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية غربية، وتكون جنوبية غربية على ساحل شحات، وسرعتها بين 5 عقد و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب غدا.
- درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
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