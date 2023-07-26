النهر الصناعي يعلن قرب وصول المياه إلى 4 مدن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز النهر الصناعي، اليوم الأربعاء، قرب وصول المياه إلى 4 مدن قرب بنغازي.

وأوضح الجهاز، في بيان، أنه جرى اتفاق على ضخ المياه من خزان «ماسكلو» بالمسار العكسي، لتعبئة الخط بين خزان عمر المختار ومحطة بالرجام. جاء ذلك في اجتماع عقد في مكتب مدير إدارة التشغيل والصيانة، وبحضور خبراء الهيدروليك وحركة المياه من الجهاز، ومدير إدارة التشغيل والصيانة بجهاز استثمار مياه النهر.

ما هي المناطق التي ستصل إليها المياه قرب بنغازي؟

حسب البيان، من المتوقع أن تصل المياه إلى المناطق المستهدفة، وهي: سلوق وجردينة والمقرون وقمينس، بعد أعمال التعبئة التي تستغرق بضعة أيام.

رئيس لجنة إدارة النهر الصناعي: إصلاح خط أجدابيا المتضرر يستغرق 15 يوما

النهر الصناعي يعلن بدء إصلاح خط مياه «أجدابيا - بنغازي».. والانتهاء خلال 20 يوما

شاهد: أعمال إصلاح خط مياه النهر الصناعي فجر اليوم

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة إدارة جهاز النهر الصناعي، أحمد الديب، إن أعمال الصيانة لخط النهر الصناعي في مدينة أجدابيا ستستغرق نحو 15 يوما، لافتا إلى أنه جرى تعويض نقص الإمدادات في مدينة بنغازي عبر جهاز استثمار مياه النهر بتوفير 200 ألف متر مكعب يوميا. ومنذ أيام، انهار خط مياه النهر الصناعي الرابط بين أجدابيا والزويتينة.