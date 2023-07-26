حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 26 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة على بعض مناطق الشمال الغربي، اليوم الأربعاء، ويشمل ذلك غالبية مناطق الشمال غدا.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية فشمالية شرقية، معتدلة السرعة على غالبية المناطق.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على المنطقة الممتدة من رأس اجدير حتى طرابلس، وبين 40 و45 على باقي المناطق، وتسجل تراجعا غدا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

- الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية، وتسجل تراجعا تدريجيا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

- حالة السماء: صافية.

- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و46 درجة مئوية.