حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الأربعاء 26 يوليو 2023)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجع درجات الحرارة على بعض مناطق الشمال الغربي، اليوم الأربعاء، ويشمل ذلك غالبية مناطق الشمال غدا.
رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية فشمالية شرقية، معتدلة السرعة على غالبية المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية على المنطقة الممتدة من رأس اجدير حتى طرابلس، وبين 40 و45 على باقي المناطق، وتسجل تراجعا غدا.
الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد
- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و42 درجة مئوية، وتسجل تراجعا تدريجيا غدا.
الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و46 درجة مئوية.
الواحات - السرير - تازربو - الكفرة
- حالة السماء: صافية.
- الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 41 و44 درجة مئوية.
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