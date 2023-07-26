بالصور.. انتخاب عضو برلمان «أطفال ليبيا» عن بلدية الماية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بدء انتخاب عضو برلمان «أطفال ليبيا» عن بلدية الماية.

جو ديمقراطي في انتخابات برلمان أطفال ليبيا

أشارت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أن عملية الاقتراع جرت في جو ديمقراطي تسوده رغبة الأطفال في ممارسة حقوقهم، وإيصال صوتهم من خلال برلمانهم المنتخب.

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إعلان نتيجة انتخابات برلمان «أطفال ليبيا» ببلدية السواني

حضر الاقتراع أطفال من بلدية الماية، واللجنة المشكلة من قِبل رئيس الفرع، وعدد من موظفي الفرع، ونقيب معلمي الماية، ورئيس قسم النشاط بمراقبة تعليم الماية، وجمع من أولياء الأمور. تعد هذه الدورة الانتخابية الثانية بمشاركة أطفال من المدن الليبية جميعها.

في 25 يونيو الماضي، جرى إغلاق باب الترشح للانتخابات، بعد أن بدأ تلقي أوراق الأطفال المرشحين في 12 يونيو.

شروط الترشح لبرلمان «أطفال ليبيا»

سبق أن حددت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة شروط الترشح لبرلمان «أطفال ليبيا»، وهي:

* ألا يقل عمر المترشح عن سن 12 عاما، وألا يزيد على 16 عاما وقت تسليم الترشح للفرع.

* أن يكون ملما باتفاقية حقوق الطفل الدولية.

* أن يكون لبق الحديث وحسن التصرف.

وفي يناير الماضي، عُقِد اجتماع تحضيري في مكتب ثقافة الطفل ورعاية المواهب بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية من أجل بحث خطوات وترتيبات إنشاء «برلمان الطفل الليبي». جاء ذلك «بناء على قرار وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، بإنشاء برلمان الطفل الليبي».

من عملية انتخاب عضو برلمان الأطفال الليبي عن بلدية الماية، 26 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

من عملية انتخاب عضو برلمان الأطفال الليبي عن بلدية الماية، 26 يوليو 2023. (وزارة الشؤون الاجتماعية)