بليحق: مجلس النواب يعقد جلسة غدًا للنظر في قانون نظام القضاء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيعقد جلسة غدًا الأربعاء للنظر في قانون نظام القضاء.

وفي وقت سابق، أعلن بليحق أن جلسة اليوم خلُصت إلى «اعتبار جلسة 26 يونيو 2023 غير قانونية وتعتبر مخرجاتها كأن لم تكن»، بعد «التصويت بالأغلبية على اعتماد خارطة طريق المسار التنفيذي بملاحظات».

جدل حول مخرجات جلسة 26 يونيو

لاحقًا، عمم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، رسالة صوتية أرسلها إلى الصحفيين، نغى خلالها تصويت المجلس على إلغاء مخرجات جلسة يوم 26 يونيو الماضي، معتبرًا أن رئيس المجلس عقيلة صالح «طرح رأيه الشخصي» حول تلك الجلسة دون التصويت عليها.

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وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بنهاية جلسة اليوم في بنغازي، إن ما صدر عن جلسة المجلس في 26 يونيو الماضي «كأنه لم يكن وهو باطل»، مذكًرا النواب الحاضرين بمواد القانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن عمل مجلس النواب والتي تتضمن صلاحيات هيئة رئاسة المجلس واختصاصاتها.

اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية

وفي جلسة 26 يونيو الماضي، صوت مجلس النواب على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وعلى تعيين خالد المبروك رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية، وأحمد أبريدان رئيسًا لمجلس التخطيط الوطني.

واحتج قرابة الـ40 نائبًا على هذه القرارات وعلى قانونية الجلسة، مهددين بمقاطعة جلسات المجلس وعقدها في العاصمة طرابلس، معتبرين أن هذه الجلسة باطلة ولا ترتقي إلى مستوى تشريع أو قرار برلماني.