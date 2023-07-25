محادثات «ليبية - قبرصية» في نيقوسيا لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مندوبون عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اجتماعًا مع وكالة تنشيط الاستثمار والغرفة التجارية في قبرص لبحث أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع جرى بمقر السفارة الليبية في نيقوسيا، أمس الإثنين، برئاسة السفير الليبي لدى قبرص قويدر إبراهيم وضم مندوبين عن الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ووكالة تنشيط الاستثمار القبرصية، والهيئة العامة للمعارض، والمنطقة الحرة المريسة، والغرفة التجارية بقبرص، وفق ما نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء.

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وقالت الوزارة إن الاجتماع جرى خلاله استعراض نشاط الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في تنشيط قطاع الاستثمار بمختلف المجالات والتسهيلات التي تعزز نشاط القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق قانون الاستثمار بدولة ليبيا.

تنظيم الملتقى الاستثماري «الليبي- القبرصي»

وأضافت وزارة الاقتصاد، أن الاجتماع ناقش أيضًا آلية تنظيم الملتقى الاستثماري الليبي- القبرصي في شهر أكتوبر من العام الجاري بمشاركة أصحاب الأعمال والمستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية وإقامة معارض مشتركة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض ومركز تنمية الصادرات، إضافة إلى إبرام مذكرات تفاهم على هامش الملتقى بين المؤسسات المختصة بقطاعات الاقتصاد والاستثمار في كلا البلدين.

اجتماع وفد هيئة تشجيع الاستثمار مع غرفة التجارة ووكالة تنشيط الاستثمار في قبرص بالسفارة الليبية في نيقوسيا. (وزارة الاقتصاد والتجارة)