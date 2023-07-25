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المنقوش وعبداللهيان يتفقان على استئناف اللجنة المشتركة «الليبية - الإيرانية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 05:33 مساء
المنقوش وعبداللهيان يتفقان على استئناف اللجنة المشتركة «الليبية - الإيرانية»
جلسة المحادثات بين المنقوش والوفد المرافق لها مع وزير الخارجية الإيراني في طهران، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (الخارجية الليبية)
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اتفقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان، «على استئناف اللجنة المشتركة الليبية - الإيرانية عقد اجتماعاتها في أقرب الآجال وتطوير التعاون في المجال الصحي والتقني، وتشجيع الصادرات والتعاون في المجال الصناعي، وتبادل الزيارات الرسمية».

جاء ذلك خلال جلسة محادثات جمعت المنقوش وعبداللهيان، بمقر وزارة الخارجية الإيرانية في العاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنته وزارة الخارجية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الخارجية الليبية أن جلسة المحادثات جرى خلالها مناقشة «خطوات الجانبين لاستئناف التمثيل الدبلوماسي، وتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين»، مشيرة إلى أن المنقوش جددت خلال اللقاء «تأكيد موقف دولة ليبيا المؤيد لمبادرة المملكة العربية السعودية والتي تحظى بدعم الأشقاء العرب لبدء مرحلة جديدة من العلاقات العربية - الإيرانية، على أساس المصالح المشتركة لبلدان وشعوب المنطقة».

تطوير العلاقات بين ليبيا وإيران
وقالت وكالة الإيرانية «إيرنا» إن المنقوش تبادلت مع نظيرها الإيراني أمير عبداللهيان، وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وتطوير التعاون، وأهم القضايا الإقليمية والدولية. واتفقا على تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك تفعيل اللجنة العليا المشتركة، وتشكيل لجنة استشارية سياسية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعاون العلمي والتكنولوجي، وإقامة المعارض الخاصة.

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وأعربت المنقوش وعبداللهيان، عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الليبي في طهران إلى مستوى سفير، واستئناف نشاط سفارة إيران في طرابلس، واستئناف الخط الملاحي بين البلدين، وفق الوكالة الإيرانية.

ووصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها صباح اليوم الثلاثاء العاصمة الإيرانية طهران في زيارة عمل رسمية، بناء على دعوة رسمية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية .

وكان في استقبال المنقوش نظيرها وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حيث تُعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لوفد ليبي رفيع المستوى إلى طهران منذ 16 عامًا، وفق الخارجية الليبية.

رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين ليبيا وإيران
ورفعت لیبیا تمثیلها الدبلوماسي في طهران إلی مستوی السفیر، حيث عيَّن المجلس الرئاسي، علي جمعة حسن فضيل سفيرًا لليبيا لدى طهران، وفي المقابل أوفدت إيران بعثة دبلوماسیة برئاسة عین الله سوري إلی لیبیا للتحضیر من أجل إعادة افتتاح السفارة الإيرانية في طرابلس والتي بدأت أنشطتها في ليبيا، بحسب الخارجية الإيرانية.

وسبق أن ناقشت المنقوش ونظيرها الإيراني هاتفیًا توسیع العلاقات الثنائية والتطورات الإقلیمیة والدولیة، حیث دعا أمیر عبداللهیان نظیرته اللیبیة إلى زیارة طهران ورحبت به الأخیرة.

وزير الخارجية الإيراني مستقبلا المنقوش لدى وصولها مقر وزارة الخارجية في طهران، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (الخارجية الليبية)
وزير الخارجية الإيراني مستقبلا المنقوش لدى وصولها مقر وزارة الخارجية في طهران، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (الخارجية الليبية)
وزير الخارجية الإيراني مستقبلا المنقوش لدى وصولها مقر وزارة الخارجية في طهران، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (الخارجية الليبية)
وزير الخارجية الإيراني مستقبلا المنقوش لدى وصولها مقر وزارة الخارجية في طهران، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (الخارجية الليبية)
وزير الخارجية الإيراني مستقبلا المنقوش لدى وصولها مقر وزارة الخارجية في طهران، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (الخارجية الليبية)
وزير الخارجية الإيراني مستقبلا المنقوش لدى وصولها مقر وزارة الخارجية في طهران، الثلاثاء 25 يوليو 2023. (الخارجية الليبية)
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