انطلاق جلسة مباشرة لـ«النواب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الثلاثاء، انطلاق جلسة منقولة على الهواء مباشرة في مقر المجلس بمدينة بنغازي.

وقال بليحق إن الجلسة يترأسها رئيس المجلس، عقيلة صالح، دون أن يضيف مزيد التفاصيل.

وباشرت آخر جلسة لمجلس النواب، انعقدت في 10 يوليو الجاري، مناقشة مقترح اللجنة المشتركة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية. لكن جرى تأجيل الجلسة إلى «الثلاثاء 25 يوليو الجاري»، وذلك لـ«مزيد من التشاور حول بنود جدول أعمال المجلس»، وفق ما نشره بليحق آنذاك.

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وعلّق مجلس النواب جلسته الرسمية إثر مشادات بين أعضائه بسبب بيان لعدد من النواب، يطالبون فيه بإلغاء جلسة الـ26 من يونيو، وما نتج عنها من قرارات. وانقطع بث جلسة مجلس النواب، التي كانت منقولة تليفزيونيا، بعد مشادات نشبت بين عدد من الأعضاء خلال تلاوة رئيس المجلس، عقيلة صالح، بيانا حول آخر المستجدات والقرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس في 26 يونيو الماضي.