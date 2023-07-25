نشرة الصيد المتوقعة على الساحل الليبي (الثلاثاء 25 يوليو 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون البحر هادئا إلى خفيف الموج على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت، ويكون قليل الاضطراب على ساحل طبرق.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، وتتحول غدا إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس، وجنوبية غربية على باقي الساحل، وتتراوح بين 5 عقد و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 26 و28 درجة.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة صباح غد، لاحتمال ظهور ضباب خفيف على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.