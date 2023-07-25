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العقوري للسفيرة البريطانية: ليبيا تواجه أزمة الهجرة دون دعم يذكر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 09:45 صباحا
العقوري للسفيرة البريطانية: ليبيا تواجه أزمة الهجرة دون دعم يذكر
لقاء العقوري في بنغازي مع السفيرة البريطانية، 24 يوليو 2023. (عبدالله بليحق)
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قال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، للسفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال: «ليبيا تواجه أزمة الهجرة غير الشرعية دون دعم يذكر»، منوها إلى جهود مجلس النواب في إصلاح الإطار القانوني للهجرة.

جاء ذلك خلال لقاء العقوري، في مقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي، السفيرة البريطانية والوفد المرافق لها، حيث تناول اللقاء «عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات السياسية، ودعم الحوار، للوصول إلى إطار قانوني مناسب للانتخابات، وسُبل إنجاحها»، بالإضافة إلى «تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية، وأوضاع المجتمع المدني»، وفق بيان صادر عن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

العقوري يؤكد أهمية إصلاح الإطار القانوني للمجتمع المدني
بخصوص عمل مؤسسات المجتمع الدولي، أكد العقوري «أهمية إصلاح الإطار القانوني للمجتمع المدني، لتوفير الظروف المناسبة لعمله مع وضع الضوابط المناسبة».

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في هذا الإطار، أشار العقوري إلى أهمية العلاقات التاريخية بين ليبيا وبريطانيا، ودور الأخيرة في دعم استقلال ليبيا واستقرارها، وبناء مؤسساتها.

بدورها، عبرت السفيرة البريطانية عن «سعادتها بزيارة مدينة بنغازي، ورغبتها في مواصلة التنسيق والتعاون، وإمكانية توفير الدعم الفني والمشورة في عدد من الموضوعات»، وفق البيان.

مخرجات قمة روما للهجرة
شارك رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، في قمة الهجرة والتنمية، التي عقدت الأحد الماضي في العاصمة الإيطالية روما.

وقال رئيس المجلس الرئاسي أمام القمة: «المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي لحل معضلة الهجرة غير النظامية»، موضحا: «هذه الظاهرة المرتبطة بالاتجار بالبشر لا يمكن التصدي لها كدولة بمفردها». وحث على «العمل من أجل التنمية في القارة الأفريقية، واستغلال الموارد الطبيعية».

وخلصت قمة روما إلى وضع الخطوط العريضة لصندوق تمويل للمشروعات الاستثمارية ومراقبة الحدود، بهدف التنظيم المعزز لعمليات تدفق المهاجرين على المدى المتوسط.

وأعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إنشاء صندوق سيجري تمويله في مؤتمر أول للجهات المانحة، لم يحدد موعده بعد، في مبادرة سبق أن أسهمت فيها الإمارات بمئة مليون يورو.

لقاء العقوري في بنغازي مع السفيرة البريطانية، 24 يوليو 2023. (عبدالله بليحق)
لقاء العقوري في بنغازي مع السفيرة البريطانية، 24 يوليو 2023. (عبدالله بليحق)
لقاء العقوري في بنغازي مع السفيرة البريطانية، 24 يوليو 2023. (عبدالله بليحق)
لقاء العقوري في بنغازي مع السفيرة البريطانية، 24 يوليو 2023. (عبدالله بليحق)
لقاء العقوري في بنغازي مع السفيرة البريطانية، 24 يوليو 2023. (عبدالله بليحق)
لقاء العقوري في بنغازي مع السفيرة البريطانية، 24 يوليو 2023. (عبدالله بليحق)
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