الحكومة المكلفة من مجلس النواب تبحث إعادة تفعيل الجمعيات الاستهلاكية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، مع رئيس صندوق موازنة الأسعار سبل تفعيل الصندوق، وإعادة تفعيل الجمعيات الاستهلاكية، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحها على «فيسبوك».

وزار القطراني، صباح اليوم الإثنين، مقر الإدارة العامة لصندوق موازنة الأسعار بمدينة بنغازي، والتقى خلال زيارته رئيس لجنة الإدارة بالصندوق، محمد أبوالقاسم البوعيشي، بحضور كل من مدير الإدارة التجارية بالصندوق جمال عويد، والمراقب المالي بالصندوق أحمد الدغاري.

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وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن اللقاء جرت خلاله مناقشة سبل تفعيل نشاط صندوق موازنة الأسعار خلال الفترة القادمة. كما تطرق اللقاء لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالصندوق.

وأضافت أن اللقاء «خلص إلى اتفاق على إنشاء مقترح، سيسلم لنائب رئيس الحكومة علي فرج القطراني، يتعلق بإعادة تفعيل الجمعيات الاستهلاكية المختصة بتوفير السلع الأساسية، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطن، وتوفير احتياجاته المعيشية الأساسية من السلع الغذائية». بينما وعد القطراني بإحالة المقترح ومتابعته مع رئيس الحكومة أسامة حماد.