العابد يؤكد أهمية تعزيز دور منظمات العمل العربي

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد، اليوم الإثنين، أهمية تعزيز دور منظمات العمل العربي، باعتبارها أهم ركائز العمل العربي المشترك خصوصاً في قطاع العمل، منوها إلى أهمية تبادل الخبرات للمساعدة في تحديد المبادرات الناجحة لتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وتقوية العلاقات بين المستويات الحكومية.

ونظمت وزارة العمل والتأهيل ندوة حول دور الحوكمة الرشيدة في تطوير سوق العمل وتنمية الموارد البشرية بالوظيفة العامة، بمشاركة وزير العمل وبحضور مدير عام منظمة العمل العربية فايز المطيري، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني، ونخبة من الخبراء والمختصين.

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وقال العابد إن وزارة العمل والتأهيل اتخذت العديد من الخطوات الفعلية لدراسة عوامل ومقومات آليات نجاح التجارب المحلية والدولية في إطار أثر تطبيق الحوكمة على التنمية المستدامة في مجال تنظيم سوق العمل وتنمية الموارد البشرية في الوظيفة العامة.



العابد يؤكد الدور الهام والفعال للمشروعات الصغرى والمتوسطة

وأشار وزير العمل إلى «الدور الهام والفعال للمشروعات الصغرى والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي، مشدداً بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك».



وأكدت منظمة العمل العربية أهمية العمل العربي المشترك وتطوير سوق العمل وأسس التنمية وما تبذله المنظمة في سبيل تطوير التنمية، واهتمامها بقضايا التنمية الشاملة ومساعيها لتحقيق هذه الرسالة، وأنها توجه جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية الأعضاء في المنظمة البالغ عددها 22 دولة. وأكدت المنظمة أن نطاق خدمات المنظمة يتسع ليشمل منظمات الأعمال والقطاع الخاص، وأنها تهتم بالأبحاث والدراسات في هذا الشأن، وتصدر المنظمة مجلة محكمة تهتم بالتنمية الإدارية.

ويوم الأحد، أكد العابد، خلال لقائه مدير منظمة العمل العربية، نهج الحكومة والوزارة بالعمل ضمن سياسة «التشغيل» لمعالجة مشكلة الباحثين عن العمل من خلال دعم القطاع الخاص، مشيرًا إلى الإطار الاستراتيچي من خلال التدريب والتأهيل ومراكز التدريب التابعة للوزارة.

مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية ناصر القحطاني يلقي كلمة في ندوة بالعاصمة طرابلس، 24 يوليو 2023. (وزارة العمل)

مدير منظمة العمل العربية خلال ندوة بالعاصمة طرابلس، 24 يوليو 2023. (وزارة العمل)