«نوفا»: الدبيبة على متن أولى الرحلات الجوية بين إيطاليا وليبيا بعد توقف لسنوات

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا) أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة سيكون على متن الطائرة الأولى التي ستغادر من إيطاليا إلى ليبيا اليوم الإثنين، بعد توقف دام عدة سنوات.

ونسبت الوكالة الإيطالية، إلى مصادر ليبية لم تسمها القول إنه من المقرر أن تغادر الطائرة التابعة لشركة طيران «إيتا» الإيطالية اليوم على الساعة 1.30 بعد الظهر (يتوقيت طرابلس وروما) مطار ليوناردو دافنشي في فيوميتشينو بالعاصمة روما لتصل إلى مطار معيتيقة بطرابلس قرابة الساعة 2.45 بعد الظهر، على أن يتم تشغيل الخط الجوي بشكل منتظم في المستقبل القريب.

ويوم الأحد، أكد الدبيبة في تصريحات نشرها مكتبه الإعلامي قبل انطلاق مؤتمر الهجرة والتنمية في روما أن «استئناف الرحلات بين ليبيا وإيطاليا خطوة تمهد لفتح المجال الجوي مع دول أخرى»، مضيفا «سنعمل على فتح خط جوي بين روما وبنغازي».

قرار رفع الحظر عن الطيران المدني الليبي

في 9 يوليو الجاري، قال الدبيبة إن الحكومة الإيطالية أبلغته قرارها رفع حظرها الجوي المفروض على الطيران المدني الليبي منذ عشر سنوات، لتُستأنف الرحلات في سبتمبر المقبل، وفق تغريدة عبر الحساب الرسمي للدبيبة على موقع «تويتر». وأضاف: «أشكر رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأثمن جهود قطاع المواصلات، واللجنة المشكلة لذلك، وكل من أسهم في تحقيق هذه الانفراجة؛ لتسهيل التنقل على مواطنينا».

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اتفاقية ومذكرة تفاهم مع إيطاليا بشأن الرحلات الجوية

كما اتفقت لجنة مشكلة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع الجانب الإيطالي على «إبرام اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإعادة فتح المجال الجوي بين البلدين، واختيار ناقل جوي ليبي وآخر إيطالي، لاستئناف الرحلات من وإلى إيطاليا في مدة أقصاها أغسطس المقبل».