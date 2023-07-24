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«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 يوليو 2023, 11:51 صباحا
«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مصرف ليبيا المركزي تفاصيل الاعتمادات المستندية خلال الفترة من 13 يوليو إلى 19 مايو 2023. 

وفتح «المركزي» أكثر من 361 اعتماداً مستندياً خلال تلك الفترة لشركات مختلفة، من بينها شركات متخصصة في استيراد المواد الغذائية، وأخرى تستورد الإلكترونيات والبتروكيماويات وقطع غيار السيارات والأثاث المنزلي والمواشي واللحوم والأدوية والمستحضرات الطبية.

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ويستند نشر الاعتمادات إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020) المؤرخ في 31 ديسمبر من العام 2020، والفقرة الخامسة من الضوابط العامة بالمنشور نفسه القاضية بموافقة الجهات الطالبة بفتح الاعتمادات على قيام مصرف ليبيا المركزي بنشر تفاصيل تلك الاعتمادات، وفق ما أفاد «المركزي» عبر صفحته على «فيسبوك».

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