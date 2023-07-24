بالصور تطعيم الطلاب المستجدين في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الفرق الطبية العاملة بالمراكز الصحية التابعة لإدارة الخدمات الصحية زليتن تواصل تقديم التطعيمات الأساسية، وإجراء الفحوصات الطبية للطلاب المستجدين، وفق جدول التطعيمات الوطني.

ويوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة انطلاق برنامج الفحص الطبي والتطعيمات لطلاب المدارس وفق جدول التطعيمات الوطني. وتشمل المراكز الصحية التي تقدم خدمات الفحص الطبي والتطعيمات في زليتن كلًا من المركز الصحي الحرشاء، ومجمع عيادات الغويلات، ومركز خدمات الأسنان، والمركز الصحي حي العلمين.

وحسب جدول التطعيمات الوطني، فإن الطعوم المقررة لطلبة الصف الأول الابتدائي أو من هم في سن ست سنوات، هي الرباعي (الخناق، والكزار، والشاهوق منزوع الخلية، وشلل الأطفال الميت).

تطعيم الطلاب في سيدي سليم

في السياق نفسه، شرعت الفرق الطبية العاملة بالمركز الصحي سيدي سليم التابع لإدارة الخدمات الصحية أبوسليم، في تنفيذ برنامج الفحص الطبي والتطعيمات للطلاب، حرصًا على سلامتهم من الإصابة بالأمراض المستهدفة بالتحصين يوم الأحد.

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وأضافت الوزارة أن برنامج الفحص يتضمن قياس الطول، والوزن، والكشف عن النظر، والأسنان، والاطمئنان على صحة الطلاب العامة. كما يجري أيضًا إعطاء طعم الرباعي الخناق والكزار والشاهوق منزوع الخلية وشلل الأطفال الميت لمن هم في سن ست سنوات. وأكدت الوزارة أن الالتزام بمواعيد التطعيم سيسهم في الوقاية من الأمراض المعدية وتقوية الجهاز المناعي وخفض نسبة الوفيات.

من عمليات تطعيم الطلاب المستجدين في زليتن، 24 يوليو 2023. (وزارة الصحة)

من عمليات تطعيم الطلاب المستجدين في زليتن، 24 يوليو 2023. (وزارة الصحة)

من عمليات تطعيم الطلاب المستجدين في زليتن، 24 يوليو 2023. (وزارة الصحة)